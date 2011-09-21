Наливайченко звинувачує Азарова у шахрайстві

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО підтримав відкрите звернення Судової асоціації України «Фундація сприяння правосуддю» до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з вимогою відкликати проект закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», який, всупереч Конституції, надає уряду повноваження для обмеження і скасування соціальних пільг для 16 категорій громадян.

Про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив у коментарі УНІАН.

«Влада має відмовитися від законодавчого шахрайства і припинити скорочення соціальних виплат під приводом виконання європейських зобов`язань», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його переконання, дії влади особливо цинічні на фоні непристойно великих мільярдних витрат з держбюджету на утримання органів влади, на оздоровлення і перельоти чиновників, на ремонти державних дач, придбання коштовних автомобілів і вертольотів.

«Урядовий законопроект, який веде до позбавлення засобів до існування мільйони українських сімей, викликає справедливий протест громадян», - наголосив голова політради «Нашої України».

«Депутати від «Нашої України» разом з іншими опозиційними силами в парламенті зроблять усе для того, щоб цей антинародний законопроект було відхилено», - запевнив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомлялося, Судова асоціація України «Фундація сприяння правосуддю» звернулася до прем’єр-міністра України М.АЗАРОВА з вимогою негайно відкликати проект закону "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" з Верховної Ради України, звільнити тих осіб, що відповідали за підготовку тексту згаданого проекту закону, та залучити фахівців і досвідчених юристів, представників громадських організацій до підготовки проектів законів, що стосуються виконання судових рішень в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

На 20 вересня планувався розгляд цього законопроекту у другому читанні. Однак під Верховною Радою зібралися тисячі людей. Воїни-афганці прорвалися через огорожу перед стінами Верховної Ради і впритул підійшли до дверей ВР. Їм намагалися завадити представники правоохоронних органів. Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях ВР.

Учасники мітингу припинили штурм парламенту лише після того, як до них вийшли на переговори представники фракцій більшості та пообіцяли, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закон, який скасовує пільги для низки громадян. Учасникам акції протесту також повідомили про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.