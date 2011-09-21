Перший віце-прем`єр-міністр України – міністр торгівлі і економічного розвитку Андрій КЛЮЄВ заявляє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ однозначно обрав європейський вектор розвитку країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це А.КЛЮЄВ сказав сьогодні, виступаючи на конференції на тему: "20 років Незалежності України: виклики майбутнього".

«Те, що Президент зробив для себе вибір, – однозначно, це європейський вибір і європейський вектор розвитку», - сказав А.КЛЮЄВ.

«Якби цього не було, то ми могли б вести переговори зараз не про зону вільної торгівлі (з ЄС - УНІАН), а про Митний союз, наприклад», - сказав А.КЛЮЄВ.