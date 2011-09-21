Шевченко: харківська влада вдається до містечкового свавілля

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації вирішив підготувати звернення до прокуратури та Антимонопольного комітету у зв’язку з тиском на харківські телекомпанії АТН, «Фора» і «А/ТВК».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні профільного парламентського комітету.

За словами голови Комітету ВР зі свободи слова народного депутата Андрія Шевченка, «місцева харківська влада вдається до містечкового свавілля, намагаючись закрити рота телеканалам і думаючи, що це їм зійде з рук». Він підкреслив, що вважає це безпрецедентним явищем, оскільки всі канали мають ліцензії на мовлення.

«Ми готуємо матеріали в прокуратуру, щоб вона перевірила ситуацію на предмет дотримання законів і порушення статті 181 Кримінального кодексу України, а також матеріали до Антимонопольного комітету у зв’язку зі створенням нерівних умов для роботи телекомпаній у Харкові», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

«Вся країна розуміє, що тиск на ці телекомпанії здійснюється через те, що вони дозволяють собі критикувати владу, а їх власником є опозиційний політик АВАКОВ», - резюмував голова комітету.

Як повідомляв УНІАН, представники трьох харківських телеканалів АТН, ТРК "А/ТВК", ТРК "Фора" заявили про те, що місцева влада Харкова проводить зачистку інформаційного простору шляхом відключення від ефіру незалежних телеканалів.

"На сьогодні телевізійний простір Харкова повністю зачищено - не залишилося жодного каналу або навіть програми, які б могли донести щось інше, окрім того, що поширює прес-служба обладміністрації і міськради", - заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор телекомпанії "АТН" Олег ЮХТ.

За словами О.ЮХТА, офіційні причини відключення цих каналів від ефіру різні - від проблем з санепідемстанцією до рішення провайдера розірвати угоду про надання послуг. Він висловив думку, що реально за всіма цими подіями стоять вищі посадовці місцевих органів влади. За інформацією О.ЮХТА, від співпраці з каналами також відмовилися чотири оператори місцевих телекомунікаційних мереж, з якими ці ЗМІ готові були укласти відповідні угоди.

"Сьогодні в Харкові відпрацьовується нова технологія, за якої не відбираються ліцензії, не припиняються телепередачі, але міська влада тисне на всіх - як на комерційні структури, так і органи влади, від яких щось залежить у сфері телепередач, і вилучає канали, які розповідають не тільки те, що хоче почути влада", - зазначив директор АТН.

О.ЮХТА наголосив, що колективи АТН, Фора, А/ТВК мають намір боротися за відновлення телепередач. Зокрема, вони направили звернення до правозахисних організацій, а також до суду і прокуратури.