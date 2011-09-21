Янукович про відшкодування ПДВ і ліберальні податки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає суттєве поліпшення в Україні ситуації із поверненням податку на додану вартість.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, В.ЯНУКОВИЧ заявив у Нью-Йорку під час зустрічі з представниками американських ділових кіл.

«Ситуація з ПДВ сьогодні значно покращилася. За рахунок різних заходів, у тому числі реструктуризації заборгованості, ми суттєво зменшили заборгованість із відшкодування ПДВ», – сказав Президент, додавши, що йдеться також про помітне скорочення термінів повернення цього податку.

Глава держави повідомив, що сьогодні більш ніж 50% загального обсягу відшкодування ПДВ повертається в автоматичному режимі - тим підприємствам, які досягли відповідних критеріїв.

Президент відзначив загальний курс на лібералізацію податкової державної політики. «Ми з року в рік будемо зменшувати податки на додану вартість та на прибуток. Протягом наступних років відбуватиметься поступове зниження ставок цих податків», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.