Королевська: зроблю так, як вирішить Тимошенко

Народний депутат України (фракція «БЮТ - Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що зробить все від неї залежне, аби піти на вибори до парламенту у складі Блоку Юлії Тимошенко.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, Н.КОРОЛЕВСЬКА сказала в ефірі телеканалу ТВі.

При цьому народний депутат зауважила, що Юлія ТИМОШЕНКО, як лідер БЮТ, «прийматиме рішення про те, хто і в якому форматі братиме участь у виборчому процесі».

«Я - член «Батьківщини» вже кілька років, і зроблю все від себе залежне, щоб піти на вибори до парламенту у складі Блоку Юлії Тимошенко. У нього входять три партії: «Реформи і порядок», Українська соціал-демократична партія (УСДП) і «Батьківщина». І Юлія ТИМОШЕНКО, як лідер БЮТ, сама буде приймати рішення про те, хто і в якому форматі братиме участь у виборчому процесі», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА, відповідаючи на запитання журналіста.

На думку політика, необхідно ще до виборів визначитися, що буде з опозицією. «Я недавно запропонувала, щоб Комітет опору диктатурі прийняв рішення про те, що опозицію очолює Юлія ТИМОШЕНКО. Необхідно припинити маніпуляції навколо "лідерів" і "напівлідеров" опозиції. Сам Комітет утворився в результаті арешту Юлії ТИМОШЕНКО. Тільки таким чином опозиція змогла хоч якось об`єднатися», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, глобальна помилка опозиції в тому, що їй не вдалося об`єднатися рік тому. «Якби це сталося раніше, ми б змогли мобілізувати виборців і не допустити ані арешту Юлії Тимошенко, ані прийняття інших жахливих рішень влади», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Коментуючи чутки про те, що вона нібито намагається «очолити» або «взяти під контроль» Українську соціал-демократичну партію, Н.КОРОЛЕВСЬКА навела слова Висоцького: «Ходять плітки, що не буде більше чуток, і ходять чутки, що плітки заборонять». Я не готова коментувати чутки. Я зроблю так, як вирішить Юлія ТИМОШЕНКО. Вона лідер партії і лідер блоку. Рішення залежить від її думки і від думки членів УСДП, рішення може прийняти з`їзд», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.