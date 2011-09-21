Клюєв: час ставити крапку

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ висловив впевненість, що "остаточну крапку" в переговорах Києва і Брюсселя щодо Угоди про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі, буде поставлено під час саміту Україна-ЄС, проведення якого заплановано на 15 грудня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.КЛЮЄВА, про це він заявив в середу Брюсселі на конференції "20 років незалежності України: виклики майбутнього".

"Протягом останніх місяців ми практично вийшли на вирішення ключових проблемних питань створення зони вільної торгівлі. Ми розраховуємо, що переговори, які проходять на цьому тижні в Брюсселі, дозволять нам вийти на остаточні домовленості. Фінальна крапка в переговорах повинна бути поставлена на саміті Україна-ЄС", - сказав А.КЛЮЄВ.

Перший заступник глави уряду України нагадав, що, уклавши угоду про асоціацію, і створюючи зону вільної торгівлі з ЄС, України "свідомо бере на себе комплекс зобов`язань щодо впровадження законодавства та стандартів ЄС, порівнянних із зобов`язаннями країн-кандидатів на членство в Євросоюзі". "Саме тому чіткі формулювання щодо європейської перспективи Україні в тексті Угоди стали б адекватною відповіддю з боку ЄС, від якого багато в чому буде залежати успіх реалізації реформ в Україні", - заявив він.

Ще одним стратегічним завданням 2011 року для України А.КЛЮЄВ назвав досягнення прогресу у введенні безвізового режиму з ЄС. Він заявив, що українська сторона не збирається знижувати взяті темпи і висловив сподівання, що Україна зможе перейти до наступної - імплементаційної фази плану дій щодо лібералізації безвізового режиму до кінця 2011 року. "За рік-два напруженої роботи ми розраховуємо підійти до скасування візового режиму з ЄС", - зазначив перший віце-прем`єр-міністр України.