ГПУ ще раз наголошує, що син Ющенка не стріляв у прокурора

Генеральна прокуратура України заявляє про непричетність сина Президента України Віктора ЮЩЕНКА – Андрія – до інциденту з бориспільським міжрайонним прокурором Київської області Олександром КУЗОВКІНИМ.

Як нагадали у прес-службі Генпрокуратури України, у засобах масової інформації та на інтернет-сайтах сьогодні повідомлялося про інцидент, який трапився 19 травня 2006 року близько 22 години у місті Києві на розі вулиць Льва Толстого й Саксаганского, у результаті якого О.КУЗОВКІНУ нанесено тілесні ушкодження пострілом із пристрою для відстрілу гумовими кулями у стегно правої ноги.

Генпрокуратура підтверджує, що дійсно описана пригода відбулася і прокуратура Шевченківського району міста Києва порушила кримінальну справу за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Однак, у матеріалах справи немає жодних даних про причетність до описаних подій сина Президента України, наголошується у повідомленні.

Наразі порушену кримінальну справу направлено для проведення досудового слідства в управління внутрішніх справ Шевченківського району столиці.

Як повідомляв УНІАН, у сьогоднішньому виданні газета "Сегодня" написала, що 19 травня у Києві автомобіль бориспільського міжрайонного прокурора Київської області Олександра КУЗОВКІНА "підрізала" BMW, почалося "дорожня розборка". "Раптово" з BMW вискочив чоловік і вистрілив прокуророві в ногу гумовою кулею (потрапив у стегно)", - пише газета. Після цього BMW зникла з місця злочину. Коли прокурор назвав міліції номера машини, ті "втратили обличчя". "Нібито вони знали, що до цієї машини має відношення син Президента, а стріляти міг його охоронець". Сам О.КУЗОВКІН у розмові з кореспондентом "Сегодня" назвав інформацію про ДТП "брехнею".

За версією інтернет-видання "Обком", прокурор вийшовши зі своєї машини після ДТП, "побачив і впізнав сина Президента України".

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м. Києві, увечері 19 травня відносно автомобіля «Опель», в якому їхав О.КУЗОВКІН, скоїв порушення правил дорожнього руху автомобіль BMW темного кольору, після чого обидва транспортних засоби зупинилися, а їхні власники вийшли і почали «з’ясовувати стосунки». В результаті цього, водій BMW дістав пристрій для відстрілу гумових куль та скоїв постріл в напрямку О.КУЗОВКІНА, поранивши його у праве стегно, та зник з місця пригоди.

За інформацією ЦГЗ, за номерами автомобіля, які вказав потерпілий, співробітники МВС почали встановлювати особу, що стріляла. В результаті з’ясувалося, що номерні знаки, встановлені на BMW, зареєстровані на зовсім інший автомобіль. При цьому, за свідченням потерпілого водій BMW – особа – виходець з Кавказу, на вигляд 40-50 років.

Як зауважили у ЦГЗ, ніякого відношення ні до Президента, як повідомляли деякі ЗМІ, ні до інших посадовців, автомобіль БМВ не має.