Путін з Медведєвим готуються пресувати Януковича з двох боків?

Москва сформулювала безкомпромісну позицію до суботніх переговорів з президентом України. Віктору Януковичу, як запевняють джерела "Комерсанта" в Кремлі і МЗС РФ, не слід розраховувати на поступки в ході запланованих на кінець цього тижня переговорів з вищим керівництвом РФ на газову тематику. Росія не перегляне газовий контракт і готова судитися із цього приводу в Стокгольмі. Нецікаві Москві і пропозиції України щодо створення міжнародного газового консорціуму за участю ЄС — їй потрібна або вся украънська ГТС, або нічого. Але головне, Януковичу, за даними "Ъ", запропонують визначитися: або Україна вступає в Митний союз і зберігає для себе російський ринок, або не вступає і втрачає його. Розмова очікується жорстка, пише видання. Тому спілкуватися з українським лідером будуть разом і Дмитро Медведєв, і Володимир Путін.

Судячи з настрою російських переговорників, Києв має бути готовим почути на всі свої пропозиції відповідь "ні".

"Що стосується зміни ціни на газ — у нас є діючий контракт (угода 2009 року.— "Ъ"), і його слід виконувати", - наполягає співбесідник "Ъ" в Кремлі. А дипломат, який готує суботню зустріч додає: "Бажання України судитися в Стокгольмському арбітражі нас не лякає. Ми готові. Але в цьому випадку внутрішньополітичні втрати Януковича будуть істотними. Адже туди викличуть Тимошенко, і вона розкаже все, що ще не встигла розповісти, причому пролунає це з європейського майданчика. Ну і Путін ще до Швеції злітає..."

Проте ключовим питанням майбутнього російсько-українського саміту Москва вважає інтеграційний. Віктору Януковичу запропонують дати остаточну відповідь на неодноразові пропозиції вступити до митного союзу. "Наступив момент істини. Він повинен зробити вибір, з ким він: з нами або з Європою. На двох стільцях усидіти вже не вийде", - категоричні в Кремлі.

У комісії Митного союзу "Ъ" завірили, що до суботи підготувалися грунтовно: "У нас готові обидва сценарії: на випадок згоди Києва приєднатися до "трійки" і на випадок відмови. Все це буде доведено до Януковича". Один з аргументів, який, як вважають російські парламентери, має схилити пана Януковича до членства в МС, - сумнівні європейські перспективи України. Днями комісар ЄС з питань розширення Штефан Фюле прямо заявив, що навіть у разі підписання угоди про асоціацію України з ЄС до нього не увійде згадка про перспективу її членства в Євросоюзі.

Якщо і цей аргумент на Віктора Януковича не подіє, прогнозує видання з посиланням на дані джерел, в хід підуть погрози. "Якщо Україна не вступить до МС, ми будемо вимушені зайнятися імпортозаміщенням української продукції. І куди в цьому випадку вони подінуть своє машинобудування?" — заявило дипломатичне джерело "Ъ".