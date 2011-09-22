Дівчині, яка вдарила Табачника, світить штраф або арешт

17-річна студентка Києво-Могилянської академії Дарина СТЕПАНЕНКО, яка сьогодні під час форуму міністрів освіти європейських країн у Києві вдарила букетом квітів міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА, обвинувачується в дрібному хуліганстві.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, після інциденту охорона вивела студентку із зали, де проходить форум, і передала працівникам міліції, які склали на неї адміністративний протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як зазначило джерело, за це правопорушення дівчині загрожує або штраф, або арешт терміном до 15 діб.

Водночас співрозмовник агентства зауважив, що дівчина не пояснила працівникам міліції причини свого вчинку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві на Форумі міністрів освіти європейських країн «Школа XXI сторіччя: Київські ініціативи» 17-річна студентка першого курсу Києво-Могилянської академії Д.СТЕПАНЕНКО вдарила Д.ТАБАЧНИКА букетом квітів.

Під час виступу одного із учасників форуму студентка підійшла до Д.ТАБАЧНИКА, який є модератором цього форуму, з букетом квітів і почала з ним говорити. Д.ТАБАЧНИК піднявся зі свого місця, щоб відповісти їй, але Д.СТЕПАНЕНКО вдарила міністра квітами по обличчю.

Як зазначила Д.СТЕПАНЕНКО журналістам, таким чином вона висловила протест проти політики, яку проводить Д.ТАБАЧНИК, та проти того, що студентам заборонили сьогодні проводити акції протесту у різних місцях Києва.