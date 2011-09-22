Постраждалий за «Спасибо жителям...»: міліція не хотіла порушувати справу

Потерпілий у перестрілці через футболку з написом "" просить міліцію порушити справу

Київ. 22 вересня. УНІАН. Андрій ОРЕСТ, який одержав 19 вересня вогнепальне поранення за відмову зняти футболку з написом "Спасибо жителям Донбасса", після проходження судово-медичної експертизи звернувся до міліції із заявою про порушення за цим факту кримінальної справи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадянського руху "Спільна справа".

А.ОРЕСТ пояснив, що вимушений був звернутися із заявою, оскільки правоохоронці відмовлялися порушувати справу за фактом нападу на нього із застосуванням вогнепальної зброї і поширювали неправдиву інформацію про характер його поранення.

У повідомленні зазначається, що А.ОРЕСТУ було зроблено операцію з очищення рани і запобігання подальшому розвитку пухлини кисті руки.

"Експерти встановили, що Андрій одержав саме вогнепальне поранення, про що свідчить характер рани і залишки пороху, які були в ній виявлені. Експерти встановили, що це не було поранення впритул, інакше на шкірі залишився б пороховий опік. Встановлено, що таке поранення можна одержати, перебуваючи на відстані 2-3 метрів від стрільця. Тобто все сталося так, як і свідчив Андрій. Всі заяви міліції з приводу інциденту виявилися примітивною брехнею", - заявив координатор громадянського руху "Спільна справа" Олександр ДАНИЛЮК.

Судово-медична експертиза була проведена 21 вересня в Київському міському бюро судово-медичних експертиз за участю експертів Олександра ЮРЧЕНКА і Анхена МІКОЯНА.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в Києві двоє чоловіків поранили хлопця за відмову зняти футболку з написом "Спасибо жителям Донбасса".

Інцидент стався близько 18.00 на вул. Щекавицькій. Вогнепальне поранення дістав громадянин А.ОРЕСТ, який прямував до офісу громадянського руху "Спільна справа".

Разом з тим у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві з приводу інформації про вогнепальне поранення громадянина А.ОРЕСТА заявили, що впродовж доби 19 вересня в столиці не зафіксовано жодного випадку застосування вогнепальної або травматичної зброї.

Також, за даними міліції, від лікарняних установ і лікарів бригад швидкої медичної допомоги до підрозділів міліції не надходило інформації про те, що вони надавали допомогу громадянам з вогнепальними пораненнями.

"Тому гучні заяви певних громадських сил є нічим іншим, як спробою, з використанням медіа-простору, за допомогою штучної сенсації, привернути до себе увагу громадськості", - переконані в ГУ МВС.