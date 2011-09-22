Партію Тимошенко виселяють з офісу за борги

Кіровоградська обласна організація політичної партії «Батьківщина» готується виселятися з офісу на одній з головних вулиць обласного центру через неможливість сплачувати орендну плату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова облорганізації, народний депутат України Валерій КАЛЬЧЕНКО.

Він нагадав, що обласна рада у квітні цього року прийняла рішення про збільшення базової орендної ставки для розміщення в об’єктах комунальної власності торговельних павільйонів, суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері медичних послуг, фізкультури і спорту, торговельних автоматів, антен та пов’язаного з ними обладнання, а також для розміщення офісів.

«Ми подали апеляційну скаргу, але перспектив я не бачу. Швидше за все, це остання прес-конференція, яку ми проводимо в цьому приміщенні», - наголосив народний депутат.

В.КАЛЬЧЕНКО зазначив, що згідно з рішенням облради, більшість у якій належить депутатам від Партії регіонів, орендну плату збільшено в 7,5 разів – до 35 грн. за квадратний метр.

«Ми не можемо дозволити собі такі витрати», - повідомив голова облорганізації.

За даними Кіровоградської облради, заборгованість орендної плати за офісне приміщення обласною партійною організацією «Батьківщина» станом на початок серпня 2011 року з урахуванням нового тарифу становила більше 50 тис. грн.