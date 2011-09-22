У ПР побачили, що Україна стає суб'єктом міжнародної політики

Зустрічі, які Віктор Янукович здійснив протягом свого візиту до США 19-22 вересня, говорять про те, що до України є інтерес, Україна цікава всьому світу, і в цьому велика заслуга її Президента - у цьому переконаний народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник.

«Візит Віктора Януковича, за визнанням провідних експертів, є успішним. Сам виступ на пленарному засіданні 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, а також виступи на двох спеціалізованих засіданнях Генасамблеї високого рівня - з питань профілактики неінфекційних захворювань і боротьби з ними та з питань ядерної безпеки і захищеності, зустрічі з главами держав є знаковими для нашої держави», - цитує слова Володимира Олійника прес-служба Партії регіонів.

За його словами, цікавими є пропозиції до лідерів держав щодо без’ядерного статусу, які висловив Президент України під час доповіді на спеціалізованому засіданні Генасамблеї високого рівня з питань ядерної безпеки і захищеності. «Тому що зараз більшість країн хоче мати свою ядерну зброю, а наша країна демонструє всьому світу, що вона миролюбна держава, і ядерна зброя не вирішує проблеми миру», - зазначив парламентар.

«Під час візиту Президента у нього були дуже активні зустрічі. Відбулась зустріч з президентом США Бараком Обамою, під час якої обговорювались питання підготовки до саміту з питань ядерної безпеки, що відбудеться в березні 2012 року в Сеулі. Україна не просто заявляє про свої наміри, а реально готова відмовлятися від високозбагаченого урану, щоб довести, що вона має миролюбний характер і готова до співпраці в рамках міжнародної безпеки», - повідомив Володимир Олійник.

Він також додав, що протягом візиту Віктор Янукович провів зустріч і з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, під час якої було обговорено питання міжнародної безпеки і співпраці в рамках Україна - НАТО.

«На мій погляд, дуже важливою була зустріч Глави держави з виконавчим головою Світового економічного форуму Клаусом Швабом. Тому що Україна є привабливою для інвесторів. Безперечно, ми повинні з такими потужними організаціями підтримувати співпрацю, бо вони відіграють вирішальну роль в рекомендаціях щодо розвитку бізнесу в нашій країні. І тому ми повинні бути партнерами», - наголосив політик.

Володимир Олійник нагадав, що в рамках візиту до США також відбулись зустрічі Віктора Януковича з прем’єр-міністром Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, де обговорювалось питання візиту до Туреччини та стан двосторонніх відносин, президентом Бразилії Ділмою Руссефф, державним секретарем США Хілларі Клінтон. «Глава Української держави також зустрівся з головою Національної перехідної ради Лівії Мустафою Абдель Джалілем, якому висловив підтримку народу Лівії і запропонував країні гуманітарну допомогу. Президент України, крім того, поспілкувався з президентом Республіки Сербія Борисом Тадичем, з президентом Киргизької Республіки Розою Отунбаєвою, з федеральним президентом Австрійської Республіки Хайнцем Фішером, президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте, президентом Угорської Республіки Палом Шміттом, президентом Чеської Республіки Вацлавом Клаусом», - додав він.

«Така кількість зустрічей говорить про те, що до України є інтерес, Україна цікава. Вона з об’єкту міжнародної політики перетворюється на її суб’єкт. І це вже велика заслуга нашого Президента», - підсумував Володимир Олійник.