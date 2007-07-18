Партія регіонів Віктора Ющенка та Наша Україна Віктора Януковича

Британський тижневик "Економіст" (14 липня 2007 року) видрукував розлогий матеріал, присвячений передвиборчій ситуації в Україні і рушійним її особистостям. "Від звинувачень та котрзвинувачень іде обертом голова; зв’язок між бізнесом та політиком, який Ющенко зобов’язувався розірвати, міцний як завжди; перехід з одного політичного табору в інший нагадує радше буфонаду, аніж революційну драму", – пише "Економіст". Як приклад тижневик наводить "соціаліста-відступника" Олександра Мороза, на адресу якого зі сторінок видання лине вишукана, виважена, добірна, і водночас дошкульна англійська лексика. "Його партія свого часу була частиною помаранчевої коаліції, однак згодом її лідер зрадив своїх виборців та політичних союзників і пристав до табору Януковича". Вересневі вибори, угоду про які голова Соцпартії все ще "намагається денонсувати", загрожують небуттям йому та його політичній силі.

Водночас, зауважує "Економіст", більшість українців спокійно ставляться до політичних чвар не лише тому, що вже звикли жити під акомпанемент політичної кризи, але й тому, що "що можуть собі дозволити таку байдужість". "Одна з місцевих версій, чому економіка почувається незле, полягає в тому, що політикам немає часу в неї втручатися". Вибори ж 30 вересня, на думку видання, навряд чи здатні змінити баланс влади в українському парламенті, а ось коаліція між силами двох Вікторів – Ющенка та Януковича, без участі в ній Блоку Юлії Тимошенко – постає цілком імовірною.

При цьому і автор, і редактори матеріалу припускаються ляпсусу: Партія регіонів названа партією Віктора Ющенка, і навпаки – “Наша Україна”, у друкованому варіанті "Економіста", є політичною силою Віктора Януковича. Щоправда згодом в електронній версії видання помилку було виправлено.