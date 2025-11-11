Через відсутність електроживлення тимчасово не працює пункт пропуску "Дяківці" у Чернівецькій області.

У пункті пропуску "Дяківці", що розташований на українсько-румунському кордоні, тимчасово не здійснюється оформлення транспортних засобів та пішоходів через відсутність електроживлення. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Внаслідок масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці" наразі відсутнє промислове електроживлення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з цим оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснюється. Вживаються заходи з відновлення електропостачання.

В ДПСУ просять враховувати цю інформацію під час перетину кордону з Румунією та скористатися пунктами пропуску "Красноїльськ" та "Порубне".

Ситуація з відключенням світла в Україні через ворожі обстріли

У ніч на 8 листопада Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У "Центренерго" заявили, що внаслідок наймасованішого з початку війни удару Росії по теплоелектростанціях (ТЕС) відбулася повна зупинка генерації.

Наразі в Україні діють графіки віялових відключень електроенергії.

