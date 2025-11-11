Відкриття показує, наскільки важливо вивчати запилювачів до того, як їхнє середовище існування буде зруйновано.

В австралійських золотодобувних регіонах науковці натрапили на унікальну істоту - новий вид бджіл, якому дали назву "Lucifer" через крихітні ріжки, схожі на дияволячі.

Як пише The Independent, нову бджолу - Megachile Lucifer - виявили у Західній Австралії, у районі Голдфілдс, під час обстеження критично зникаючої дикої квітки, що росте лише у горах Бремер між містами Норсман і Гайден. Дослідники помітили, що бджола відвідує як рідкісну квітку, так і сусідні евкаліптові дерева.

За словами науковців, незвичне обличчя бджоли з "ріжками" й надихнуло на назву "Люцифер" - натяк на її "пекельну" зовнішність.

"У самки були неймовірні маленькі ріжки на обличчі. Коли я описувала новий вид, то якраз дивилася серіал Lucifer на Netflix - назва просто ідеально підійшла. До того ж я велика шанувальниця цього персонажа, тож рішення було очевидним", - розповіла екологиня Кіт Прендергаст із Університету Кертіна.

Дослідники зазначають, що ці ріжки є лише у самок - на відміну від більшості тварин, у яких статеві "прикраси" або зброя притаманні самцям.

Відкриття, за словами вчених, показує, наскільки важливо вивчати місцевих запилювачів до того, як їхнє середовище існування буде зруйновано.

"Багато гірничих компаній досі не проводять обстеження щодо наявності місцевих бджіл, тож ми можемо втрачати невідомі види, які відіграють критичну роль у збереженні рідкісних рослин і цілих екосистем", - наголосила Прендергаст.

Оскільки новий вид виявили в тій самій місцевості, де росте зникаюча квітка, обидва можуть бути під загрозою через руйнування середовища проживання та кліматичні зміни.

Генетичний аналіз підтвердив, що ця бджола не збігається з жодним відомим видом у ДНК-базах або музейних колекціях. Це перше відкриття нового виду у цій групі бджіл за понад 20 років.

"Це ще раз доводить, наскільки багато форм життя ми ще не відкрили - навіть у районах, що перебувають під загрозою через видобуток корисних копалин", - сказала Прендергаст.

Дослідниця додала, що без знання того, які саме бджоли мешкають у певних регіонах і які рослини їм потрібні, існує ризик втратити обидва види, навіть не встигнувши їх вивчити.

Відкриття збіглося з щорічними австралійськими заходами, присвяченими ролі бджіл, метеликів та інших комах у підтриманні здорових екосистем і виробництві продовольства.

"Обмежена поширеність, короткий період активності та зв’язок із критично зникаючою рослиною в районі, де ведеться видобуток, свідчать, що цей вид може потребувати охорони", - йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Hymenoptera Research.

The Independent нагадує: Lucifer - це також назва популярного американського серіалу про диявола, який покинув пекло, щоб відкрити нічний клуб у Лос-Анджелесі. Сюжет базується на однойменному персонажі з коміксів DC, створеному Нілом Ґейманом, Семом Кітом і Майком Дрінгенберґом.

