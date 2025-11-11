Військові змушені були залишити позиції поблизу населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка та Новомиколаївка.

У Запорізькій області підрозділи Збройних сил України були змушені відійти зі своїх позицій біля п'яти населених пунктів на двох напрямках. Про це повідомляється на сторінці Сил оборони півдня України в Facebook.

"На Запоріжжі, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує усі види наявного озброєння, щоб витіснити Збройні сили України з утримуваних позицій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за декілька останніх діб тут зафіксовано близько сотні бойових зіткнень.

"Внаслідок активізації ворожих штурмових дій, численних спроб інфільтрації, посилення масованого вогневого впливу на наші позиції (щодня понад 400 артобстрілів із застосуванням близько 2000 боєприпасів) і фактичного знищення усіх укриттів і укріплень, з метою збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка", - сказано у повідомленні.

У Силах оборони півдня поінформували, що ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники усіма силами протидіяють їхнім спробам це зробити.

"За Яблукове, Рівнопілля та Солодке тривають жорстокі бої. Противник зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського. Бої тривають. За кожен сантиметр нашої землі запекло бʼються штурмові та інші підрозділи", - підкреслили у Силах оборони півдня.

Ситуація у Запорізькій області

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак заявив, що армія РФ намагається оточити Сили оборони України у Запорізькій області.

За його словами, головні два населені пункти – Гуляйполе та Оріхів. Вочевидь, ворог хоче обійти місто Гуляйполе з півночі та створити там ще одне кільце. Як зазначив експерт, це "класика", з якою працюють росіяни - напівоточення, потім оточення і видавлення українських військових з міста, яке вони займають. Крім того, противник намагається наступати південніше Запоріжжя – в районі Степногірська.

