Коригування заявлених характеристик викличе питання у авіакомпаній, оскільки в такому варіанті він підійде далеко не всім.

Російська Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) скоротила дальність польотів середньомагістрального літака МС-21. Про це повідомляє The Moscow Times.

Згідно з оновленими даними, представленими на сайті виробника, лайнер МС-21-310 у двокласному компонуванні на 175 пасажирів зможе літати лише на 3830 км, тоді як раніше цей показник становив 5100 км.

У "Ростеху" (ОАК входить до його складу) кажуть, що тепер на сайті представлені параметри реально існуючого літака, а не перспективного проєкту, яким МС-21 був ще кілька років тому.

В корпорації зазначили, що в технічному завданні Мінпромторгу, затвердженому в 2009 році, для літака МС-21-300 вказували цільову дальність польоту 3500 км при 180 пасажирах.

Представник "Ростеху" навів статистику, згідно з якою 80% всього пасажиропотоку в РФ припадає на авіамаршрути до 3000 км, а дальність МС-21 значною мірою покриває потреби перевізників.

Лунають і більш песимістичні оцінки. На думку деяких російських фахівців, коригування заявлених раніше характеристик викличе питання у авіакомпаній, оскільки в такому варіанті він підійде не всім.

Тепер літак не можна буде використовувати на ряді міжнародних напрямків, наприклад - в Південно-Східну Азію. Окрім цього він буде непридатним для деяких внутрішніх російських маршрутів, таких як перельоти з Москви до Іркутська або Улан-Уде.

МС-21 - головне

МС-21 називають флагманом російської цивільної авіації через його статус як "сучасного російського среднемагістрального авіалайнера", призначеного для конкуренції з відомими західними аналогами, такими як Airbus A320neo і Boeing 737 MAX.

Авіалайнер виконав перший політ у 2017 році, але навіть сьогодні серійне виробництво так і не розпочалося.

Очікується, що серійне виробництво літаків розпочнуть у 2026-му. У перший рік замовникам хочуть передати перші два літаки, а до 2030 року російська державна корпорація розраховує вийти на виробництво 36 таких машин на рік.

Окрім постійних переносів термінів ще однією проблемою стало зростання ціни літака. Раніше стало відомо, що тепер МС-21 коштує 7,6 млрд рублів (96 млн доларів), хоча ще влітку 2023-го його вартість оцінювали в 4,3-4,6 млрд (55-58 млн доларів).

Зростання ціни може бути пов’язаним із роботами, направленими на так зване імпортозаміщення. Нагадаємо, нещодавно перший політ здійснив ще один "‎імпортозаміщений"‎ МС-21.

