Більша частина нафтопереробної інфраструктури в Болгарії належить росіянам.

У результаті нових американських санкцій проти російських нафтових гігантів, Болгарія, 80% пального для якої забезпечує нафтопереробний завод "Лукойла" у місцевому Бургасі, ризикує стикнутися з паливною кризою. Як зазначає Reuters, у країні залишилось запасів бензину на місяць.

Окрім найбільшого нафтопереробного заводу, "Лукойл" володіє у Болгарії сотнями АЗС, більшою частиною нафтопроводів та інфраструктури для зберігання палива.

За даними Reuters, Софія має запаси бензину приблизно на 35 днів і дизельного палива на понад 50 днів. При цьому країна має більше запасів сирої нафти та нафтопродуктів за межами Болгарії, але вона повинна імпортувати їх, перш ніж трубопровідна мережа "Лукойла" потрапить під санкції.

50% готового палива Болгарії знаходиться в інших країнах ЄС.

Після оголошення санкцій минулого місяця, Софія вжила заходів для забезпечення поставок. Болгарія тимчасово заборонила експорт деяких видів палива, головним чином дизельного палива та авіаційного палива, до країн-членів ЄС.

Минулого тижня її парламент ухвалив дозвіл на продаж нафтопереробного заводу новому власнику, щоб захистити галузь від санкцій США.

Зазначається, що вони набудуть чинності 21 листопада.

Санкції проти російських компаній

22 жовтня США запровадили нові санкції проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній, де вони є стейкхолдерами на 50% або більше. Всього в перелік потрапило 28 "дочок" "Роснефти" і 6 "Лукойлу".

Внаслідок санкцій на іракському родовищі West Qurna-2, що належить "Лукойлу", одному з найбільших у світі, почалася криза. Влада Іраку зупинила усі грошові та нафтові виплати компанії.

Родовище видобуває майже півмільйона барелів на день, що становить біля 9% загального видобутку нафти країни.

Щодо болгарського заводу у Бургасі, що належить "Лукойлу", то влада країни ініціювала процес його продажу іншому власнику без згоди російської компанії. Для цього в законодавство Болгарії мають бути внесені зміни. Російські ЗМІ оцінювали завод у 2 мільярди доларів.

