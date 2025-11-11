Наразі загарбники активно проникають в Покровськ із південного напрямку під прикриттям густого туману.

Армія РФ активізувала зусилля з проникнення у Покровськ Донецької області з південного напрямку. Станом на зараз у місті перебуває понад 300 росіян, повідомляє 7-й корпус Десантно-штурмових військ, який тримає оборону міста.

Мета росіян залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію, зазначають у ДШВ. Ворог користується густим туманом, щоб проникнути в місто.

"Протягом останніх днів росіяни активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Для цього ворог використав несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Це знижує можливості для нашої повітряної розвідки та ураження на відкритій місцевості", - зазначили у ДШВ.

Відео дня

Попри це, Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості. З початку листопада українські війська ліквідували у Покровську 162 росіян, ще 39 – поранили.

Місто зачищають підрозділи різних ланок Сил оборони – війська безпілотних систем, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, сили спецоперацій, СБУ, Нацгвардія, Нацполіція та інші.

Покровськ - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія планувала повністю захопити український Покровськ, важливий логістичний центр Донеччини, до листопада 2024 року, однак її війська відстають від графіка на рік. Попри перевагу в чисельності, росіяни не змогли швидко прорвати оборону — українські сили щомісяця знищують понад 20 тисяч окупантів.

Втім, попереду вирішальна зима, пише Foreign Affairs. За оцінками західних експертів, Москва готується до консолідації контролю над руїнами міста, кидаючи дедалі більше живої сили в зруйновані квартали Покровська. Безпілотники РФ активно блокують українські лінії постачання.

За даними Financial Times, просування російських підрозділів у міста загрожує перетворити їх на плацдарм для нового наступу, а дефіцит людських ресурсів та високий рівень СЗЧ ускладнюють оборону.

Вас також можуть зацікавити новини: