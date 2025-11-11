Про підозру повідомлено сімом її членам. Також детективи розповіли, як працювала злочинна схема.

За операцією "Мідас", в якій було викрито високорівневу злочинну організацію, що діяла у сфері енергетики, затримано п’ятьох осіб.

Як повідомляється на сайті Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), до складу злочинної організації входили "чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи".

У порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено 7 її членам, серед яких: бізнесмен - керівник злочинної організації; колишній радник міністра енергетики; виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом"; чотири особи - "працівники" бек-офісу з легалізації коштів.

Вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про застосування запобіжних заходів.

Як діяла схема

У НАБУ пояснили, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

"Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум", - йдеться у повідомленні.

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, який обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

"Вони, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків", - зазначили в Бюро.

Так, управління стратегічним підприємством з річним доходом у понад 200 млрд грн здійснювалося "не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих".

Як відбувалася легалізація вкрадених грошей

У Бюро розповіли, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Приміщення належало родині колишнього нардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача", - зауважується у повідомленні.

Як зазначили в НАБУ, через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалося відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Водночас значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилася за межами України.

"За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану "пральню" за час документування їхньої діяльності пройшло близько $100 млн", - йдеться у повідомленні.

Як проходила сама операція з викриття

Зазначається, що спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців - з літа 2024 року. За цей час було зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. НАБУ і САП надають оцінку діям всіх учасників цих матеріалів.

До проведення операції на фінальному етапі було залучено практично весь особовий склад детективів НАБУ.

"За ухвалами суду проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів. Детективи НАБУ та прокурори САП продовжують встановлювати інших учасників злочинної організації. Слідство триває", - йдеться у повідомленні.

Справа про корупцію в енергетиці

Як повідомляв УНІАН, раніше у НАБУ оприлюднили частину записів, які стосуються масштабної корупційної справи в енергетиці. На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми.

За даними народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, на записах фігурують люди, позначені прізвиськами "Карлсон", "Професор", "Тенор" та "Рокет".

Ці прізвиська нібито приховують імена таких людей: "Карлсон" - Тимур Міндіч - бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського; "Професор" - Герман Галущенко - міністр юстиції та ексміністр енергетики; "Тенор" - Дмитро Басов - виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом"; "Рокет" - Ігор Миронюк - був радником Галущенка, коли той обіймав посаду міністра енергетики.

За словами керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова, НАБУ та САП проводять операцію під назвою "Мідас", яка тривала 15 місяців, і в рамках якої було виконано понад 70 обшуків.

