Із 11 листопада зазнає змін низка приміських рейсів у Дніпропетровській області через безпекову ситуацію в регіоні. Про це повідомляє регіональна філія "Укрзалізниці".
Поїзди, які курсуватимуть за зміненими маршрутами
У період із 11 по 17 листопада:
- №7202 Дніпро-Головний - Синельникове-1 (замість Кам’янське-Пас. – Синельникове-1). Альтернативні рейси №6008 Кам’янське – Дніпро-Головний та №6016 Кам’янське – Дніпро-Головний;
- №6536 сполученням Запоріжжя-2 – Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 - Лозова).
У період із 15 по 17 листопада:
- №7206 та №7208 Дніпро-Головний - Синельникове-1 (замість Кам’янське-Пас. – Синельникове-1). Альтернативний рейс: №6038 Кам’янське – Дніпро-Головний.
Рейси, які тимчасово скасовано
У період з 11 по 14 листопада та 17 листопада не курсуватимуть:
- №7303 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пас (альтернативний рейс №6005 Дніпро-Головний – Кам’янське);
- №7304 Кам’янське-Пас. – Дніпро-Головний (альтернативні рейси №6008 Кам’янське – Дніпро-Головний та №6016 Кам’янське – Дніпро-Головний).
З 15 до 17 листопада скасовано:
- №7305, №7307, №7309 Дніпро-Головний - Кам’янське-Пас. (альтернативні рейси: №6005, №6015, №6037);
- №7204 Кам’янське-Пас. - Дніпро-Головний (альтернативний рейс №6018).
Із 11 по 17 листопада не курсуватимуть:
- №6035 Дніпро-Головний – П’ятихатки-Стикова (альтернативний рейс: №6037 Дніпро-Головний – П’ятихатки-Пас.);
- №6044 П’ятихатки-Стикова (20:23) – Дніпро-Головний (альтернативний рейс: №6038 П’ятихатки-Пас. – Дніпро-Головний);
- №6039 Дніпро-Головний – П’ятихатки (альтернативний рейс: №6043 Дніпро-Головний – П’ятихатки-Пас.);
- №6537 Павлоград-1 – Синельникове-1 (альтернативний рейс: №6291 Павлоград-1 – Синельникове-1).
Також із 12 по 18 листопада не курсуватиме:
- №6010 П’ятихатки – Дніпро-Головний (альтернативний рейс: №6008 П’ятихатки-Пас. – Дніпро-Головний).
В УЗ просять врахувати зміни в ці дати під час планування поїздок та скористатись альтернативними рейсами для подорожей.
"Укрзалізниця" - головні новини
Державна компанія "Укрзалізниця" планує запустити пілот нової програми для українців "УЗ-3000" вже 1 грудня. Це буде обмежений пілот для прифронтових громад. Ініціатива допоможе розвантажити пікові періоди та знизити ажіотаж на квитки.
Раніше, 7 листопада, тимчасово не курсувала низка поїздів на Дніпропетровщині через вплив бойових дій.
5 листопада стало відомо, що "Укрзалізниця" за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежила рух поїздів Краматорського напрямку через безпекову ситуацію.