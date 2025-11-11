В УЗ просять врахувати зміни під час планування поїздок та скористатись альтернативними рейсами для подорожей.

Із 11 листопада зазнає змін низка приміських рейсів у Дніпропетровській області через безпекову ситуацію в регіоні. Про це повідомляє регіональна філія "Укрзалізниці".

Поїзди, які курсуватимуть за зміненими маршрутами

У період із 11 по 17 листопада:

- №7202 Дніпро-Головний - Синельникове-1 (замість Кам’янське-Пас. – Синельникове-1). Альтернативні рейси №6008 Кам’янське – Дніпро-Головний та №6016 Кам’янське – Дніпро-Головний;

- №6536 сполученням Запоріжжя-2 – Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 - Лозова).

У період із 15 по 17 листопада:

- №7206 та №7208 Дніпро-Головний - Синельникове-1 (замість Кам’янське-Пас. – Синельникове-1). Альтернативний рейс: №6038 Кам’янське – Дніпро-Головний.

Рейси, які тимчасово скасовано

У період з 11 по 14 листопада та 17 листопада не курсуватимуть:

- №7303 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пас (альтернативний рейс №6005 Дніпро-Головний – Кам’янське);

- №7304 Кам’янське-Пас. – Дніпро-Головний (альтернативні рейси №6008 Кам’янське – Дніпро-Головний та №6016 Кам’янське – Дніпро-Головний).

З 15 до 17 листопада скасовано:

- №7305, №7307, №7309 Дніпро-Головний - Кам’янське-Пас. (альтернативні рейси: №6005, №6015, №6037);

- №7204 Кам’янське-Пас. - Дніпро-Головний (альтернативний рейс №6018).

Із 11 по 17 листопада не курсуватимуть:

- №6035 Дніпро-Головний – П’ятихатки-Стикова (альтернативний рейс: №6037 Дніпро-Головний – П’ятихатки-Пас.);

- №6044 П’ятихатки-Стикова (20:23) – Дніпро-Головний (альтернативний рейс: №6038 П’ятихатки-Пас. – Дніпро-Головний);

- №6039 Дніпро-Головний – П’ятихатки (альтернативний рейс: №6043 Дніпро-Головний – П’ятихатки-Пас.);

- №6537 Павлоград-1 – Синельникове-1 (альтернативний рейс: №6291 Павлоград-1 – Синельникове-1).

Також із 12 по 18 листопада не курсуватиме:

- №6010 П’ятихатки – Дніпро-Головний (альтернативний рейс: №6008 П’ятихатки-Пас. – Дніпро-Головний).

В УЗ просять врахувати зміни в ці дати під час планування поїздок та скористатись альтернативними рейсами для подорожей.



Державна компанія "Укрзалізниця" планує запустити пілот нової програми для українців "УЗ-3000" вже 1 грудня. Це буде обмежений пілот для прифронтових громад. Ініціатива допоможе розвантажити пікові періоди та знизити ажіотаж на квитки.

Раніше, 7 листопада, тимчасово не курсувала низка поїздів на Дніпропетровщині через вплив бойових дій.

5 листопада стало відомо, що "Укрзалізниця" за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежила рух поїздів Краматорського напрямку через безпекову ситуацію.

