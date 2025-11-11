Водночас останні партії ягід продають за вражаючі кошти.

За вихідні ціни на овочі в Україні на ринку переважно зростали, хоча й помірно. Але огірки з минулої п’ятниці здорожчали одразу більше, ніж на 30%, як показують дані на сайті "Столичного ринку".

Зараз ціна на одеські огірки становить 105 грн/кг в порівнянні з 80 грн/кг в кінці минулого тижня. Тиждень тому вони коштували 95 гривень за кілограм.

Ціни на помідори за вихідні змінювалися різнопланово. Червоні томати додали 5 гривень до 60 грн/кг, в той час як їхні рожеві колеги – втратили 10 гривень до 75 грн/кг. При цьому вартість помідорів повернулася до відповідних позначок у минулий понеділок.

Відео дня

Капуста білокачанна у порівнянні з п’ятницею здорожчала з 8 до 10 грн/кг. Вартість баклажанів зросла на 15 гривень – з 80 гривень наприкінці минулого тижня до 95 гривень на початку цієї семиденки.

Водночас перець Геркулес, який коштував 115 грн/кг перед вихідними, тепер відпускають по 95 грн/кг. Ціни на картоплю вже тиждень залишаються незмінними і становлять 12 грн/кг.

У фруктовому сегменті 10 гривень з п’ятниці додала в вартості імпортна груша – до 125 грн/кг. Апельсин в той же час здешевшав – з 70 до 65 грн/кг.

Серед ягід найбільші цінники наприкінці осіннього сезону на лохину та малину. Кілограм малини зараз коштує 650 гривень, що на 300 гривень дорожче, ніж перед вихідними. Лохину продають по 800 гривень за кіло – вона здорожчала на 50 гривень.

Ціни на продукти в Україні – останні прогнози

Ціни на картоплю, моркву, буряк, цибулю та капусту будуть триматися на порівняно низькому рівні принаймні до кінця року, повідомив УНІАН президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник. Таку тенденцію він пояснює браком потужностей для зберігання цих традиційних овочів борщового набору.

Щодо більш загальної картини по харчових продуктах, то вони будуть дорожчати через необхідність додаткових витрат на генератори під час відключень світла, але це здорожчання в листопаді триматиметься в межах 1,5%. Про це в розмові з УНІАН розповів економіст Олег Пендзин.

Вас також можуть зацікавити новини: