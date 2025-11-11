За словами експерта, метою програми є не прибуток, а гарантований мобільний зв’язок у критичних ситуаціях.

Міністерство цифрової трансформації запропонувало українцям здавати в оренду власні генератори для живлення базових станцій мобільних операторів під час відключень світла. За це у відомстві обіцяють платити гроші, але обслуговування та паливо для генераторів лягатиме на плечі громадян.

Як розповів у коментарі УНІАН енергетичний експерт Генадій Рябцев, це не лише допоможе підтримати зв’язок під час відключень, а й дасть можливість трохи заробити.

За його словами, під час довгих перерв в енергопостачанні саме мобільний зв’язок страждає насамперед.

"Попри запевнення операторів, що вони можуть забезпечити роботу кілька годин, на практиці акумулятори не завжди встигають заряджатися, тому неперервність зв’язку не гарантується. Залучення бізнесу й громадян до підтримки базових станцій дуже важливе", - сказав експерт.

Рябцев зауважив, що така ініціатива створює взаємовигідну ситуацію, оскільки користь отримають і мобільні оператори, і власники генераторів, і держава.

"Це ситуація win-win, коли всі у виграші. Люди можуть навіть безкоштовно допомагати, знаючи, що це гарантує їм нормальний зв’язок під час відключень", - сказав він.

Чи є фінансова вигода

За умовами ініціативи, власник генератора потужністю від 7,2 кВт може отримувати 110-140 грн за годину роботи. Для 12 годин оренди це вже становитиме приблизно 1 320 грн для фізичної особи або 1 720 грн для бізнесу.

Проте для розуміння вигоди, необхідно порахувати вартість пального, яке має спожити генератор за визначений час роботи (адже ці витрати лягатимуть на плечі власника генератора).

Для більшості бензинових генераторів підходить бензин бюджетної марки А-92. За даними порталу "Мінфін", літр цієї марки бензину станом на 11 листопада складає в середньому 56,73 грн.

Бензиновий генератор такої потужності споживає орієнтовно від 2,45 літра пального на годину. За поточного рівня цін це означає, що година роботи генератора коштуватиме власнику від 139 грн/год.

Тобто виплати від держави фактично покриватимуть роботу такого генератора в "нуль".

При цьому для дизельних генераторів ситуація дещо вигідніша. Вони споживають менше пального і вважаються економнішими в роботі. За даними "Мінфіну", середня ціна дизельного пального станом на 11 листопада становить 57,46 грн за літр.

Середній дизельний генератор витрачає близько 1,75 літра пального на годину. Таким чином, година його роботи для живлення базової станції обійдеться власнику приблизно у 101 грн.

Якщо держава компенсуватиме до 140 грн за годину оренди, то чистий прибуток власника дизельного генератора може сягати орієнтовно до 40 грн за годину роботи.

Справжня мета ініціативи

Рябцев відмітив, що справжньою метою програми є не прибуток чи фінансова підтримка людей, а саме забезпечення гарантованого мобільного зв’язку у критичних ситуаціях.

"Ніхто не буде робити бізнес на цій послузі. Але це спосіб забезпечити собі якісний інтернет і зв’язок навіть під час відключень", - сказав експерт.

Крім того, Рябцев наголосив, що Україні варто ширше розвивати подібні механізми співпраці між державою, бізнесом і громадянами.

"Було б добре, якби Міненерго ініціювало програму стимулювання суб'єктів господарювання зі становлення малих енергетичних установок та їхнього приєднання до об'єднаної енергосистеми. Так, щоб це було вигідно самому бізнесу, щоб воно приносило невеличкий, але гарантований дохід. Це буде запорукою стійкого енергопостачання", - додав він.

Якість звʼязку в Україні - що відомо

Як писав УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) повідомила про збільшення звернень від жителів прифронтових і прикордонних регіонів щодо погіршення мобільного звʼязку.

В більшості випадків погіршення чи відсутність зв’язку та інтернету виникає через руйнування або пошкодження обладнання базових станцій або нестабільне електроживлення внаслідок обстрілів.

10 листопада Міністерство цифрової трансформації виступило з ініціативою, яка дозволяє власникам генераторів здавати їх в оренду операторам мобільного зв’язку та отримувати за це оплату. Такий крок покликаний підтримати роботу базових станцій у періоди масштабних відключень електроенергії, аби українці навіть під час блекаутів не залишалися без мобільного зв’язку та доступу до інтернету.

