Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,61 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 12 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,01 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 48,61 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,01/42,04 грн/дол., а євро - 48,62/48,64 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 11 листопада, зріс на 4 копійки і складає 42,19 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 48,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,59 гривні, а євро - за курсом 47,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 11 листопада, подорожчав на 4 копійки і складає 42,24 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 9 копійок і складає 48,89 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,20 гривні за євро.

