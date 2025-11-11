11 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,01 гривні за долар / колаж УНІАН, фото УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Національний банк України встановив на середу, 12 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,01 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. 

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 48,61 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.  

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,01/42,04 грн/дол., а євро - 48,62/48,64 грн/євро. 

Курс валют в Україні – інші новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 11 листопада, зріс на 4 копійки і складає 42,19 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 48,90 гривні за євро.  

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,59 гривні, а євро - за курсом 47,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 11 листопада, подорожчав на 4 копійки і складає 42,24 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 9 копійок і складає 48,89 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,20 гривні за євро.

