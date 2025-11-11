В "Укренерго" нагадали, що кількість одночасно відключених споживачів може змінитися.

У трьох областях України через складну ситуацію в енергосистемі запроваджено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

"Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі - у Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії", - зазначили в компанії.

Диспетчери енергосистеми нагадали, що під час застосування аварійних відключень графіки погодинних відключень не діють.

"Після скасування аварійних знеструмлень всі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень", - запевнили в компанії.

У компанії також нагадали, що час та обсяг застосування обмежень, тобто кількість одночано відключених споживачів, може змінитись, та порадили стежити за актуальною інформацією на сайтах відповідних обленерго.

Атаки РФ на енергетику України - важливі новини

Росія восени посилила атаки на українську енергосистему. Зокрема, 10 листопада ворог вчергове вдарив по енергооб’єктах, пошкодивши їх у кількох областях.

Через російські атаки на підстанції знизилося виробництво електроенергії на двох атомних станціях - Рівненській та Хмельницькій. При цьому найгірша ситуація зі світлом станом на 10 листопада спостерігалася на Полтавщині та Харківщині. Адже туди складно передавати необхідний обсяг електроенергії через наслідки ворожих атак по енергоінфраструктурі.

В "Укренерго" очікують зменшення обсягу відключень електроенергії в Україні найближчим часом. Необхідною умовою для цього є відсутність нових атак на об’єкти енергетики.

