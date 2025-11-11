Восени 2026 року від Apple очікуються всього три моделі: iPhone 18 Pro/Pro Max і складаний iPhone.

Компанія Apple заморозила випуск оновленого iPhone Air, повідомляє The Information. За даними джерела, нова версія знята з виробничого графіка без нової дати релізу.

Спочатку новий iPhone Air планувалося випустити восени 2026-го року разом з iPhone 18 Pro, 18 Pro Max і iPhone Fold. Однак через низькі продажі першої моделі компанія переглянула плани.

За даними The Information, друге покоління мало стати ще тоншим і легшим, отримати надширококутну камеру 48 Мп, акумулятор більшої ємності та систему охолодження з випарною камерою, як у iPhone 17 Pro.

При цьому у моделі залишається шанс на повернення: iPhone Air 2 може вийти навесні 2027 року разом із базовими версіями iPhone 18 і iPhone 18e.

Таким чином, восени 2026 року від Apple очікуються iPhone 18 Pro/Pro Max і iPhone Fold, а навесні 2027 року – iPhone 18, iPhone 18e і Air 2-го покоління. Раніше в мережі були чутки, що починаючи з 2026 року Apple розділить свою лінійку iPhone між осіннім і весняним запуском.

Між тим інсайдери потроху розкривають подробиці про iPhone 18 Pro. За чутками, новий флагманський iPhone отримає камеру зі змінною діафрагмою, акумулятор зі сталевою оболонкою і версію з "прозорим" дизайном.

Експерти ділилися робочими способами, як прискорити роботу старого iPhone. Якщо ваш смартфон став гальмувати і реагувати повільно – не поспішайте міняти його. Найчастіше проблеми можуть бути пов'язані із забитою пам'яттю і кешем.

