За версією слідства, до злочинної схеми причетний ексміністр енергетики Герман Галущенко.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили нові аудіозаписи розмов учасників схеми масштабного розкрадання коштів у АТ "Енергоатом", серед яких, ймовірно, може бути колишній міністр енергетики і нинішній міністр юстиції Герман Галущенко.

Представляючи аудіо, керівник головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов розповів, що, за версією слідства, керував злочинною організацією "Карлсон" (за даними нардепа Ярослава Железняка, цим прізвиськом позначений Тимур Міндіч - бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95").

"Саме він контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти. З помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві "Карлсон" визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах", - додають у НАБУ.

На початку аудіо, особа, яку детективи ідентифікують як міністр енергетики спілкується з, за версію слідства, керівником "пральні".

На плівках "Карлсон", зокрема, обговорює з неідентифікованою особою суми, які потрібно перерахувати за будівництво якогось об’єкта та торгується.

В іншій розмові особи, які в документах НАБУ фігурують як "Шугармен" (за даними ЗМІ, це може бути один з братів Цукерманів) та "Рьошик", обговорюють платіж на 3 мільйони доларів.

Скандал в Енергоатомі

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема правоохоронці прийшли з обшуками в "Енергоатом" і до міністра юстиції Галущенка.

Пізніше в НАБУ розкрили, як зловмисники відмивали кошти з "Енергоатома". За словами правоохоронців, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

За даними слідства, функція легалізації незаконно отриманих коштів від проведених схем покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

У Міненерго відреагували на масштабний корупційний скандал в енергетиці, запевнивши, що всі причетні будуть притягнуті до відповідальності.

Зі свого боку Президент України Володимир Зеленський відреагував на викриття корупційної схеми та закликав урядовців співпрацювати з НАБУ та правоохоронцями.

