Пальне в Україні дорожчає через зростання цін у Європі та внутрішні обмеження.

Вартість дизельного пального на українських АЗС за останній тиждень зросла у середньому на 1,03 грн/літр, і надалі цей тренд триватиме з огляду на подорожчання дизелю в Європі, звідки Україна його переважно імпортує, повідомляє профільне видання enkorr.

У публікації зазначається, що лише минулого тижня дизельне пальне у Європі подорожчало на 27 доларів за тонну (+1,13 грн/л).

"За останній місяць сумарне підвищення закупівельної вартості становить 6 гривень за літр", - наголошують журналісти.

Додатково погіршували ситуацію обмеження постачань через погодні умови на півдні, блокаду постачань з Румунії, а також відсутність імпорту з інших джерел.

Все це призвело до зростання гуртових цін на дизельне пальне, за якими підтягнулися і цінники на АЗС.

"Згідно з моніторингом Консалтингової групи "А-95", середня гуртова вартість дизелю за останній тиждень зросла на 2,17 грн/л, до 52,38 грн/л. З третьої декади жовтня приріст становив 5,46 грн/л.", - зазначає видання.

Очікується, що роздрібні ціни на дизель і надалі зростатимуть, з огляду на більш суттєве підвищення гуртових цін.

Натомість середня вартість бензину на АЗС минулого тижня додала 11 копійок при тому, що середня гуртова ціна на нього майже не змінилася з початку року (-7 коп/літр).

Як змінилися ціни на дизель на АЗС

Як повідомляє enkorr, з 3 по 10 листопада дизель найбільше здорожчав на станціях мережі "Маркет": +3 грн/л (55,99 грн/л). При цьому компанія підняла ціни на бензин марки А-95 на 2 грн/л (57,49 грн/л).

На 2 грн/л зросла ціна на дизель у мереж VST і Parallel (окрім Донецької області) - до 55,90 грн/л і 55,78 грн/л відповідно.

"На 1-2 грн/л здорожчав дизель у SOCAR. Оператор прирівняв свої ціни до ОККО і WOG не тільки на Київщині, а й на Одещині", - додає видання.

У мережі UPG, протягом останнього тижня дизель подорожчав на 1,60 грн/л, до 57,50 грн/л.

"Тим часом ОККО, Chipo, WOG, "Укрнафта", KLO, BVS, "Автотранс" і багато інших збільшили свої ціни на 1 грн/л", - підсумовує видання.

Інциденти на НПЗ в Європі та ціни на бензин

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня сталася пожежа на НПЗ, який належить угорській компанії MOL. За даними ЗМІ, підприємство може тимчасово припинити свою роботу. Також вибух стався на заводі "Лукойл" у Румунії. Крім цього у Братиславі загорівся інший НПЗ, який належить компанії MOL. Усі заводи працюють переважно на російській нафті та виробляють пальне, яке імпортує, зокрема Україна

Інциденти на НПЗ в Угорщині та Словаччині позначилися і на паливному ринку України. Як зазначив у коментарі УНІАН Дмитро Льоушкін, наслідком цього став дефіцит пального та припинення роботи низки АЗС.

Впливає на ціни і неофіційна заборона на імпорт пального з румунського порту Констанца, яка начебто запрацювала з 1 жовтня. Однак, за неофіційною інформацією ці обмеження можуть скасувати.

