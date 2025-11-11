Через ажіотаж серед місцевого населення, археологи мають намір якнайшвидше розпочати розкопки на місці знахідки.

Тайфун "Калмэги" обнаружил на пляже во Вьетнаме остатки древнего корабля, который был построен между XIV и XVI веками.

Как пишет Tagesschau, археологи планируют поднять хорошо сохранившиеся останки более чем 17-метрового деревянного судна.

Издание отметило, что многочисленные зеваки посетили пляж в городе Хойан, где из песка показался деревянный обломок судна. Из-за ажиотажа среди месного населения, археологи намерены как можно скорее раскопать место крушения.

Указывается, что эксперты пока не установили точную дату крушения этого судна, а вот предварительные результаты иследования показали, что оно было построено между XIV и XVI веками. Хойан был тогда крупным торговым городом с портом, где обрабатывались шелк, керамика и специи.

Издание отметило, что обломки корабля впервые увидели в 2023 году, но тогда они быстро снова погрузились под воду.

В прошлом году эксперты из Хойана и Хошимина обследовали обломки. Помимо приблизительной оценки возраста, они заявили, что судно было построено из "прочной и твердой древесины" и укреплено водонепроницаемыми материалами для герметизации швов. По их словам, оно было пригодно для длительных морских путешествий и использовалось как торговое или военное судно.

