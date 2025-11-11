Створені для України ракети ERAM стануть базою для нової дешевої ППО, - Defense Express

Програма ракети ППО CAMP буде базуватися на напрацюваннях, які використовують для ERAM.

США оголосили про конкурс концепцій на нову ракету протиповітряної оборони, вартість якої була б менше 500 тисяч доларів, а темпи виробництва переважали тисячу одиниць на рік. Зокрема, оприлюднено повідомлення про контракт у рамках програми Counter-Air Missile Program (CAMP), яка знаходиться на дуже ранній стадії.

Як пише Defense Express, програма виробництва ракет для ППО за програмою CAMP буде базуватися вже на наявних проєктах повытярних сил США. А саме - на тих напрацюваннях, які вони використовують для інших проєктів дешевих крилатих ракет Extended Range Attack Munition або ж ERAM.

У виданні нагадали, що проєкт США реалізують спеціально для України, і під ним ховаються одразу дві крилаті ракети від компаній Zone 5 Technologies та CoAspire. Середня вартість однієї ракети коливається на рівні 250 тисяч доларів.

Відео дня

"І хоча вартість ракети ППО у "не менш як 500 тисяч за одну" виглядає дискусійним, наскільки це буде "дешева ракета". Якщо вона коштуватиме, до прикладу, у проміжку 400-500 тисяч (до прикладу, півмільйона доларів коштує для американського війська AIM-9X Sidewinder, близько мільйона - AIM-120 AMRAAM) то зрештою вартість має бути меншою з урахуванням, скільки всього в рік будуть виготовляти ракет. Цільові обсяги закладені у межах не менше тисячі і аж до 3500 ракет CAMP на рік", - йдеться у статті.

Водночас, у виданні зауважили, що для порівняння вартості важливими є тактико-технічні характеристики ракети ППО CAMP, вимоги до яких поки що не розголошуються.

Крім того, наголошується, що ракета CAMP має запускатися як з наземних, так і повітряних платформ. Але головним питанням залишається те, які можливості вдасться надати ракеті за умови її відносно низької вартості.

Що відомо про купівлю ракет ERAM

Як повідомляв УНІАН, у серпні Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони США (DSCA) надало Україні дозвіл на закупівлю далекобійних крилатих ракет ERAM. Йдеться про можливість придбання до 3350 ракет разом із обладнанням та супутніми послугами на суму до 825 млн доларів.

ERAM - це не конкретна ракета, а проєкт, у межах якого розробляються щонайменше два типи озброєння. Виконавцями виступають Zone 5 Technologies та CoAspire. Орієнтовна середня ціна однієї ракети складає близько $246 тисяч, що вважається помірною вартістю для зброї з дальністю до 400 км.

Вас також можуть зацікавити новини: