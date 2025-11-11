Компанія планує й надалі підтримувати консоль.

Sony підбила підсумки кварталу і зробила кілька важливих заяв про майбутнє Playstation і, зокрема, Playstation 5 і 6.

Фінансовий директор компанії Лін Тао повідомила, що PS5 перебуває лише в середині свого життєвого циклу, тож на наступне покоління консолей, можливо, поки що можна не чекати.

За словами Тао, Sony планує продовжувати підтримку і розширення екосистеми PS5, тому гравці можуть розраховувати на новий контент і після виходу Playstation 6, коли б він не відбувся. Тож чутки про можливий реліз PS6 у 2027 році поки залишаються лише припущеннями.

Водночас компанія визнала певні фінансові труднощі: операційний прибуток знизився, і частково це пов'язано з результатами Destiny 2. Тао зазначила, що проєкт не виправдав очікувань, які Sony мала, купуючи Bungie у 2022 році.

Незважаючи на це, видавець продовжує підтримувати студію в роботі над новим шутером Marathon і вірить у його потенціал.

Раніше ми розповідали, що головний архітектор Playstation представив нові технології PS6. Звісно, результати партнерства Sony та AMD ми побачимо тоді, коли вже почнуть виходити ігри для PS6, каже Марк Церні.

