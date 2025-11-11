Йдеться про радянський спортивно-тренувальний літак Як-52.

Благодійний фонд Protect Ukraine з Нідерландів придбав та передав Україні один літак Як-52, який буде виконувати роль винищувача та боротися з російськими безпілотниками. Про це повідомляє Defense Express.

Фонд придбав літак у Великій Британії після звернення українського авіаційного підрозділу, що протидіє російським БпЛА. Останні роки літак використовували для різних трюків та аеробатики.

У фонді Protect Ukraine активно допомагають українським захисникам та вже передавали авто, мотоцикли, медикаменти та морські дрони.

Сам Як-52 є радянським спортивно-тренувальним літаком, який вперше піднявся в небо у 1974 році. Популярності літака допомогла простота і відносно невелика ціна. За всі роки було виготовлено понад 1700 таких машин.

Використання Як-52 для знищення дронів

Літак вже довів, що може ефективно використовуватися для знищення БпЛА. Ще минулого року у відкритий доступ виклали фото Як-52, з яких видно, що його екіпажом було знищено принаймні шість російських БпЛА "Орлан-10" та два безпілотника Zala.

Така практика є доволі небезпечною – під час полювання на дрони пілоту Як-52 доводиться маневрувати за кілька метрів від цілі, перш ніж боєць на задньому сидінні зможе відкрити вогонь.

Пізніше УНІАН повідомив, що росіяни не тільки перейняли український досвід боротьби із БпЛА, а й доробили Як-52, озброївши його напівавтоматичним карабіном 12-го калібру.

