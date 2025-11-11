У липні 2025 року Володимир Зеленський ввів проти Балашова санкції РНБО.

Помер скандальний політик і бізнесмен, лідер лібертаріанської політичної партії "5.10" Геннадій Балашов. Про це повідомив нардеп-утікач Артем Дмитрук у своєму Telegram-каналі.

"Пішов із життя Геннадій Балашов. Мої щирі співчуття рідним і близьким", - написав він.

У липні 2025 року президент України Володимир Зеленський ввів проти Балашова санкції РНБО. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснював, що ці заходи запровадили за поширення антиукраїнської пропаганди.

Також у 2025 році було заблоковано YouTube-канал Балашова. Як писав Центр протидії дезінформації при РНБО, він поширював наративи, співзвучні російській пропаганді. Також у ЦПД зазначили, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Балашов виїхав з України.

У 2021 році проти Балашова було відкрито кримінальні провадження за ухилення від сплати податку з доходів і військового збору на суму понад 9,6 млн гривень. Також було заарештовано його майно на загальну суму близько 200 млн гривень.

Балашов був під прицілом СБУ за свої антиукраїнські висловлювання

Нагадаємо, що у 2021 році партія "Братство" повідомляла, що скандальним політиком Геннадієм Балашовим зайнялася СБУ. Причиною стали його антиукраїнські висловлювання.

Зокрема, Балашов публічно закликав до насильства над тими, хто просить інших розмовляти українською. Сам же політик розмовляв переважно російською.

