Навіть за період 2022-2024 роки з війська втекло менше людей, ніж за неповний 2025 рік.

З 2022 року до кінця 2024 року було порушено менше справ щодо самовільного залишення частини (СЗЧ) та дезертирства, ніж за неповний 2025 рік.

Як зазначається у відповіді Офісу генерального прокурора на запит NV, із січня 2022 року до жовтня 2025 року в Україні відкрили 255 тис. справ щодо СЗЧ та ще 56,2 тис. - щодо дезертирства. В цілому йдеться про 311 тис. 327 кримінальних проваджень.

Водночас лише протягом січня-жовтня цього року правоохоронці зареєстрували 162,5 тис. справ щодо СЗЧ, у яких 9 тис. осіб отримали повідомлення про підозру, а майже 7,7 тис. проваджень було направлено до суду.

Крім того, протягом 10 місяців цього року було відкрито ще майже 21,6 тис. проваджень за статтею про дезертирство. В цій категорії 318 осіб отримали підозру, 195 справ дійшли до суду.

"При цьому з 2022 до кінця 2024 року правоохоронці відкрили менше справ щодо СЗЧ та дезертирства, ніж за неповний 2025-й", - випливає з даних.

Так, у 2024 році було зареєстровано 67,8 тис. проваджень щодо СЗЧ та 23,3 тис. справ щодо дезертирства, у 2023-му - 17,6 тис. та 7,8 тис., відповідно, а у 2022-му - лише 6,6 тис. та 3,4 тис.

Проблема СЗЧ в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Ігор Луценко, командир підрозділів операторів безпілотних літальних апаратів, засновник Центру підтримки аеророзвідки заявив, що офіційно у жовтні СЗЧ здійснили 21 тис. 602 військових, і це рекордна кількість.

Луценко також підкреслив, що ці цифри - лише офіційні, а насправді багато випадків СЗЧ чи дезертирства не реєструються.

Пізніше він також висловив думку, що у СЗЧ йдуть переважно ті військовослужбовці, які служать вже тривалий час і які щойно прийшли до армії.

Також Максим Жорін, підполковник ЗСУ, наголосив, що "пожежі" в питанні СЗЧ вже занадто великі і потрібно зрозуміти причини цього.

