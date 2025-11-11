Користувачів попереджатимуть про додатки, які надмірно витрачають заряд батареї.

Скоро користувачі смартфонів на Android отримуватимуть сповіщення про застосунки, які споживають занадто багато заряду батареї. Google оголосила про нову метрику "Excessive Partial Wake Locks", розроблену спільно з Samsung.

Проблемними вважатимуться додатки, які утримують пристрій від переходу в режим сну за рахунок фонової активності. Винятки передбачено лише для корисних системних процесів, як-от відтворення музики або ініційоване самим користувачем передання даних.

"Поріг поганої поведінки" становить 5% надмірних користувацьких сесій за останні 28 днів. Штрафні санкції включають виключення з основних інструментів пошуку, зокрема рекомендацій в Google Play. Крім того, в описі застосунку з'явиться червоне попередження: "Цей застосунок може споживати більше заряду батареї, ніж очікувалося, через високу фонову активність".

Google підкреслює, що основна мета нововведення – допомогти користувачам у виборі більш енергоефективних застосунків. Це налаштування буде особливо корисним користувачам старих або менш продуктивних Android-смартфонів.

Система перебуває у стадії бета-тестування і стане обов'язковою в Google Play з 1 березня 2026 року. Це дасть розробникам час адаптуватися й оптимізувати свої додатки до того, як правила набудуть чинності.

