Скоро користувачі смартфонів на Android отримуватимуть сповіщення про застосунки, які споживають занадто багато заряду батареї. Google оголосила про нову метрику "Excessive Partial Wake Locks", розроблену спільно з Samsung.
Проблемними вважатимуться додатки, які утримують пристрій від переходу в режим сну за рахунок фонової активності. Винятки передбачено лише для корисних системних процесів, як-от відтворення музики або ініційоване самим користувачем передання даних.
"Поріг поганої поведінки" становить 5% надмірних користувацьких сесій за останні 28 днів. Штрафні санкції включають виключення з основних інструментів пошуку, зокрема рекомендацій в Google Play. Крім того, в описі застосунку з'явиться червоне попередження: "Цей застосунок може споживати більше заряду батареї, ніж очікувалося, через високу фонову активність".
Google підкреслює, що основна мета нововведення – допомогти користувачам у виборі більш енергоефективних застосунків. Це налаштування буде особливо корисним користувачам старих або менш продуктивних Android-смартфонів.
Система перебуває у стадії бета-тестування і стане обов'язковою в Google Play з 1 березня 2026 року. Це дасть розробникам час адаптуватися й оптимізувати свої додатки до того, як правила набудуть чинності.
