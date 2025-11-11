Представник НАБУ зазначив, що Міндіч може перебувати в Ізраїлі.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вивчає, яким чином бізнесмен, співвласник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч втік з України.

Про це повідомив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми УП.Чат. Він зазначив, що детективи вживатимуть заходів, щоб повернути його в країну.

"Ми досліджуємо обставини його втечі, детально розбираємо крок за кроком, хто йому допомагав, і всьому цьому буде дана належна оцінка", - запевнив Абакумов.

Відео дня

Він зазначив, що особи, які є членами злочинної організації, дуже добре використовували засоби конспірації та змінювали багато транспорту, засобів зв'язку.

"Нам дуже неприємно, що він, скоріш за все, дізнався про те, що в нього проводитимуться обшуки, і залишив територію України, але ми зробимо все, щоб спробувати повернути його в країну", - прокоментував Абакумов.

"Будемо дивитися, де він перебуває. Сьогодні лишал, що він уже в Ізраїлі, тому будемо робити все для того, щоб повернути", - підсумував Абакумов.

Справа про корупцію в енергетиці

Як повідомляв УНІАН, у НАБУ оприлюднили частину записів, які стосуються масштабної корупційної справи в енергетиці. На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми.

За даними нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, на записах фігурують люди, позначені прізвиськами "Карлсон", "Професор", "Тенор" і "Рокет". Під прізвиськом "Карлсон" було приховано Тимура Міндіча.

Вас також можуть зацікавити новини: