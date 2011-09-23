Томенко про два бюджети, владу, кризу та Івана Франка

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що влада підготувала оптимістичний бюджет для великого бізнесу та песимістичний - для людей і місцевих громад.

Як повідомили УНІАН в прес-службі заступника голови ВР, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні у парламенті.

"Сьогодні ми маємо можливість аналізувати два бюджети: один - оптимістичний – для великого бізнесу і влади, інший – песимістичний – для людей і місцевих громад", - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер наголосив, що в оптимістичному бюджеті можна побачити радикальне збільшення видатків на владу, "яка, очевидно, не готується до фінансово-економічної кризи, про яку говорять в усьому світі".

"Аналізуючи цей проект бюджету, складається враження, що для української влади і великого бізнесу кризи немає", - зазначив він.

М.ТОМЕНКО припустив, що скоро сума виділених коштів на утримання Державного управління справами при Президентові дійде до психологічної планки півтора мільярди гривень. "Це окрема держава в Українській державі, яка живе безбідно і про кризу не думає. Очевидно, влада розуміє, що її чекають страйки, мітинги та акції протесту, а тому збільшує видатки на утримання правоохоронних структур, а на Управління державної охорони аж на 70 мільйонів", - констатував віце-спікер.

Натомість М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що в песимістичному бюджеті, написаному для простих людей, відсутнє належне фінансування місцевих громад. Окрім того, він наголосив, що до бюджетного процесу, не кажучи вже про опозицію, не були залучені ні експерти, ні відповідні фахівці, ні місцеве самоврядування.

Заступник голови ВР також наголосив, що бюджет передбачає скорочення витрат на гуманітарну сферу. М.ТОМЕНКО повідомив, що видання 54-го тому академічного зібрання творів Івана Франка рік не фінансується, а Держкомтелерадіо, незважаючи на відзначення в цьому році 155-ї річниці з дня народження поета, взагалі відмовилося його підтримувати.