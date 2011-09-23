Таксисти заблокували рух у Варшаві

У центрі польської столиці таксисти частково заблокували рух на дорогах, вимагаючи підвищення тарифів за свої послуги, повідомляє Радіо Свобода.

"Своєчасного прибуття таксі не гарантуємо", - таку відповідь можна було почути у відповідь на замовлення, а вулицями польської столиці до центру в цей час їхали колонами кількасот таксі.

"Якби ви знали, скільки треба коштів вкладати в свій автомобіль, щоб мати можливість нормально працювати. Ми десять років не підвищували вартість проїзду, а все ж дорожчає, тому я охоче підтримав протест", - заявив один з учасників акції.

У Польщі максимальні тарифи проїзду в таксі встановлює місцева влада. Таксисти вимагають, щоб оплату за посадку з 2 доларів, у перерахунку на американську валюту, можна було підняти до 3,5, а за годину очікування клієнта - в 6 разів, до 20 доларів. Влада Варшави не має наміру йти на поступки і заявляє про необхідність додаткового вивчення проблеми.

За кілометр проїзду у варшавському таксі нині треба заплатити близько 1 долара, і підвищення цього тарифу таксисти поки не вимагають.