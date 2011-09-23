Литвин розсердився на уряд

Сьогодні у Верховній Раді не буде години запитань до уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час ранкового пленарного засідання заявив голова парламенту Володимир ЛИТВИН.

Сьогодні ВР мала розглядати питання щодо забезпечення прав соціально вразливих верств населення і головним доповідачем мав бути віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, однак він не був присутній в ложі уряду. Так само не було і прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА та першого віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА.

«В п’ятницю години запитань до уряду у Верховній Раді не буде», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що не бачить підстав проводити таку годину запитань до уряду.

Крім того, голова ВР наголосив, що останнім часом Кабінет міністрів взагалі ігнорує цей захід і не приходить в повному складі, як це передбачено законом. Голова ВР вважає за доцільне, аби парламент взагалі наступного тижня не розглядав урядові законопроекти, поки не буде налагоджена робота між ВР та Кабміном. В.ЛИТВИН також зауважив, що Кабінет міністрів має нарешті виконувати законодавство та регламент ВР.