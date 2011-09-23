Янукович сказав у Нью-Йорку, яким шляхом пішла Україна
Від чого залежить ефективність управління
Президент України Віктор Янукович переконаний, що ефективне державне управління залежить від залучення до цього процесу громадянського суспільства. На цьому глава Української держави наголосив в інтерв’ю журналістам у Нью-Йорку. «Ми пішли цим шляхом. Ефективність державного управління також залежить від того, наскільки нам вдасться залучити до цього громадянське суспільство», – зазначив Віктор Янукович.
Як повідомляє прес-служба Президента, Янукович нагадав, що саме на розбудову такої системи спрямована підтримана Україною американсько-бразильська ініціатива «Партнерство «Відкритий уряд». Янукович підкреслив, що йдеться про розбудову громадянського суспільства, залучення громадян до управління державою. «Нам треба бути в багатьох питаннях разом із людьми, своєчасно інформувати людей про наші наміри та плани, а потім – як ми їх реалізуємо», – підкреслив Президент України.