Янукович сказав у Нью-Йорку, яким шляхом пішла Україна

Президент України Віктор Янукович переконаний, що ефективне державне управління залежить від залучення до цього процесу громадянського суспільства. На цьому глава Української держави наголосив в інтерв’ю журналістам у Нью-Йорку. «Ми пішли цим шляхом. Ефективність державного управління також залежить від того, наскільки нам вдасться залучити до цього громадянське суспільство», – зазначив Віктор Янукович.

Як повідомляє прес-служба Президента, Янукович нагадав, що саме на розбудову такої системи спрямована підтримана Україною американсько-бразильська ініціатива «Партнерство «Відкритий уряд». Янукович підкреслив, що йдеться про розбудову громадянського суспільства, залучення громадян до управління державою. «Нам треба бути в багатьох питаннях разом із людьми, своєчасно інформувати людей про наші наміри та плани, а потім – як ми їх реалізуємо», – підкреслив Президент України.