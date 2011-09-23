Помер Володимир Полохало

Сьогодні помер народний депутат фракції "БЮТ-Батьківщина" Володимир ПОЛОХАЛО.

Про це УНІАН повідомило джерело у Верховній Раді.

За словами співрозмовника агентства, В.ПОЛОХАЛО не зміг одужати після перенесеного ним раніше інсульту.

В той же час, співрозмовник агентства не виключив, що причиною смерті «стала більш серйозна хвороба», однак яка саме, не уточнив.

Наразі у фракції "БЮТ-Батьківщина" відмовляються від будь-яких офіційних коментарів з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, В.ПОЛОХАЛО пройшов до парламенту за списками фракції "БЮТ-Батьківщина" у 2007 році.

Останнім часом він займав посаду голови Комітету ВР з питань освіти та науки.

Довідка УНІАН. В.ПОЛОХАЛО народився в Києві. У 1972 році закінчив Київський державний університет ім.Т.Шевченка. Кандидат історичних наук.

Наприкінці 90-х років заснував та редагував український політологічний журнал "Політична думка".

По теперішній час - керівник інтернет-проекту "Політична думка". В.ПОЛОХАЛО в 1998-1999 роках працював керівником управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України, а в 1999-2006 роках - провідним науковим співробітником Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України.

На парламентських виборах у 2007 році В.Полохало балотувався за № 50 за виборчим списком Блоку Юлії Тимошенко.