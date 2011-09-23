Європарламент відмовився розглядати критичну резолюцію щодо України

Конференція президентів Європейського парламенту знову не підтримала ініціативу про розгляд на наступному пленарному тижні резолюції по Україні повідомили Інтерфаксу-Українав групі Європейської народної партії, яка і виступила ініціатором розгляду українського питання у зв`язку із справою екс-прем`єра України Юлії Тимошенко. "Абсолютно точно не буде ніякої резолюції", - сказав співрозмовник.

Таким чином, вже двічі конференція президентів (колегіальний орган Європарламенту, на якому узгоджується порядок денний пленарних засідання, - Ред.) не підтримала таку ініціативу. Цього разу проти висловилися ліберали.

Ця політична сила вважає, що немає необхідності обговорювати українське питання напередодні саміту Східного партнерства, який пройде 29-30 вересня у Варшаві. У той же час, в парламентських колах упевнені, що так чи інакше, але українське питання буде внесено на обговорення.

Як повідомлялося раніше, 8 вересня на конференції президентів ЄП було прийнято рішення не виносити на розгляд критичну резолюцію щодо України, підготовлену в групі ЄНП, на перше пленарне засідання, але при цьому залишити можливість для розгляду цього питання на другому пленарному тижні з 26 по 29 вересня в Страсбурзі.

"Подробности"