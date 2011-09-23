У «Батьківщини» є версія, чому Табачник досі на посаді

Партія "Батьківщина" висловлює повну солідарність із протестуючими студентами і застерігає ректорів від тиску на них.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби «Батьківщини».

«Керівники "вишів" повинні пам’ятати про відповідальність за незаконний тиск на студентів, за порушення їхніх громадянських прав та свобод», – йдеться у повідомленні.

У партії вважають, що відставка міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА – це «справедлива вимога, яку поділяють всі громадяни, які мають елементарне почуття національної гідності, яке не дозволяє їм терпіти українофоба-негідника на чолі української освіти».

У прес-службі також зазначили, що «немає окремої гуманітарної політики ТАБАЧНИКА, що його тривале перебування на посаді означає, що і президент ЯНУКОВИЧ, і прем’єр АЗАРОВ повністю поділяють його україноненависницькі погляди, про що, зокрема, свідчить і вшановування на вищому державному рівні пам’яті Столипіна, відомого своєю українофобською політикою, запереченням права українців на власну державу і власну національну ідентичність».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня, на Софійській площі у Києві студенти, які виступають проти політики міністра освіти і науки, молоді та спорту Д.ТАБАЧНИКА, провели контр-форум “Інша сторона освіти”, незважаючи на постанову суду про заборону проведення масових акцій в центрі Києва 22-23 вересня.

Також, за даними ЗМІ, під стінами Києво-Могилянської Академії студенти-протестувальники встановили намети.