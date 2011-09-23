Супрун: Кабмін просто приховав величезну суму грошей

Лідер Народно-демократичної партії Людмила СУПРУН вважає «сумним новаторством» проекту бюджету-2012 безпрецедентне ручне управління казною держави.

Про це Л.СУПРУН сказала сьогодні журналістам, коментуючи проект державного бюджету на 2012 рік, поданий урядом до парламенту.

«Кабмін просто приховав величезну суму грошей, близько 100 млрд. грн., причому це – неподаткові надходження. Наприклад, значну частину цієї суми Україна може одержати за Кіотськом протоколом, тоді як у проекті бюджету записано лише 128 млн. гривень», - відзначила Л.СУПРУН.

На її думку, «саме ці ресурси потрібно направити на реконструкцію теплоенергосистем комунального господарства та інші важливі для кожного громадянина України енергозберігаючі проекти». «Це дозволило б не тільки утримати, а й знизити тарифи на житлово-комунальні послуги. Інакше комунальні тарифи неминуче підвищуватимуться, що призведе до катастрофічної інфляції», - наголосила лідер НДП.

За її словами, «сумним новаторством» цього проекту бюджету є безпрецедентне ручне управління Кабміну казною держави. «Вони, ймовірно, забули, що бюджет – це не їх особиста кишеня», - заявила Л.СУПРУН.