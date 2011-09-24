Олійник: українська влада незграбно копіює Москву

Делегати другого з`їзду російської Партії народної свободи «За Росію без свавілля і корупції», очолюваної співголовами Михайлом КАСЬЯНОВИМ, Борисом НЄМЦОВИМ і Володимиром РИЖКОВИМ, оголосили майбутні вибори до Державної Думи РФ нечесними і невільними, а органи влади, які будуть сформовані за їх результатами, нелегітимними.

Про це УНІАН повідомив лідер партії «Україна Майбутнього» народний депутат Святослав ОЛІЙНИК, який був запрошений на з`їзд, що відбувся сьогодні, 24 вересня, в Москві.

М.КАСЬЯНОВ, Б.НЄМЦОВ і В.РИЖКОВ, партію яких не допустили до виборів, закликали своїх прихильників до активних форм протесту у формі пікетів, мітингів і демонстрацій під час виборчої кампанії, а також шляхом перекреслення бюлетенів безпосередньо на виборчих дільницях, оскільки графа «Проти всіх» в Росії скасована.

«У цих умовах голосування за ту чи іншу зареєстровану партію є безглуздим, оскільки не здатне вплинути на офіційний результат і тільки зміцнить авторитарний режим, що імітує демократію», - заявили опозиціонери.

Запрошений на з`їзд лідер партії «Україна Майбутнього» народний депутат Святослав ОЛІЙНИК підкреслив, що українська влада «незграбно намагається копіювати політику офіційної Москви щодо згортання демократії».

«Дуже погано, що потужний суб`єкт політичного процесу, опозиційна партія не може взяти участь у виборах. У нас ситуація все ж трохи краще, хоча керівництво України і намагається копіювати дії сусідів, і кримінальні справи стосовно нашої опозиції показують ту ж тенденцію - прагнення влади не допустити основних опонентів до участі у виборах », - заявив С.ОЛІЙНИК.

Як відомо, з`їзд «Народної свободи» почав роботу вранці 24 вересня, одночасно зі з`їздом «Єдиної Росії». У ньому беруть участь 122 делегати з 47 регіонів Російської Федерації, а також гості - представники української партії «Україна Майбутнього».

Раніше, 23 червня 2011 року, Мін`юст Росії відмовив у реєстрації Партії народної свободи «За Росію без свавілля та корупції».