Янукович повертається до Києва
21:37, 24 вересня 2011Політика
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Завершилися переговори
У заміській резиденції президента Російської Федерації Завидово завершилися переговори Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА і прем’єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА.
Як передає кореспондент УНІАН, переговори тривали упродовж майже 4-х годин.
По їх завершенні В.ЯНУКОВИЧ відбув до Києва.
Як повідомляв УНІАН, після короткої прогулянки керівників двох країн журналістів попросили залишити місце проведення переговорів. До президентів приєднався прем’єр.
Прес-секретар Президента РФ Наталія ТІМАКОВА, відповідаючи на запитання, чи було досягнуто якихось домовленостей, тоді повідомила, що переговори тривають, і говорити про результати передчасно.
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