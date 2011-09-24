Янукович повертається до Києва

У заміській резиденції президента Російської Федерації Завидово завершилися переговори Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА і прем’єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, переговори тривали упродовж майже 4-х годин.

По їх завершенні В.ЯНУКОВИЧ відбув до Києва.

Як повідомляв УНІАН, після короткої прогулянки керівників двох країн журналістів попросили залишити місце проведення переговорів. До президентів приєднався прем’єр.

Прес-секретар Президента РФ Наталія ТІМАКОВА, відповідаючи на запитання, чи було досягнуто якихось домовленостей, тоді повідомила, що переговори тривають, і говорити про результати передчасно.