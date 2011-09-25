Після вироку Тимошенко й Луценку прийде час оцінювати суддів

18:09, 25 вересня 2011
Політика
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Комментує голова ВРЮ

Вища рада юстиції дасть оцінку діям суддів Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА і Сергія ВОВКА лише після закінчення судового розгляду у кримінальних справах екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, які вони ведуть.

Про це заявив голова ВРЮ Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО в ефірі «5 каналу», передає «ЛIГАБiзнесIнформ».

"Є звернення народних депутатів із цього приводу, в нас призначена перевірка. Ми зараз почнемо перевірку під час розгляду справи, всі сказали, що Вища рада юстиції не може втручатися в розгляд справи, коли вона не закінчена. Таким чином саме оголошення, що ми почали перевірку, вже небезпечно для незалежності суддів", - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Також він підкреслив, що сьогодні необхідно законодавчо врегулювати випадки, коли ВРЮ може впливати на суд при порушенні прав людини.

 

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