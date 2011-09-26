Медведєв запевняє, що продовжує виконувати обов'язки президента

Президент РФ Дмитро Медведєв у неділю, 25 вересня, повідомив у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter про те, що він продовжує виконувати свої робочі обов`язки і вивчає думки своїх читачів про майбутнє РФ.

"З інтересом читаю ваші думки про майбутнє країни. Для мене це важливо. Я продовжую працювати", - написав голова російської держави.