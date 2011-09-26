Медведєв запевняє, що продовжує виконувати обов'язки президента
00:01, 26 вересня 2011Політика
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Президент РФ поспілкувався в Твіттері
Президент РФ Дмитро Медведєв у неділю, 25 вересня, повідомив у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter про те, що він продовжує виконувати свої робочі обов`язки і вивчає думки своїх читачів про майбутнє РФ.
"З інтересом читаю ваші думки про майбутнє країни. Для мене це важливо. Я продовжую працювати", - написав голова російської держави.
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