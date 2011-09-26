Фракція НУ-НС має вирішити, що робити з плакатом Луценка

Фракція НУ-НС має намір вирішити, що робити із плакатом із зображенням Юрія Луценка, який знаходиться на їхніх місцях у сесійній залі парламенту.

Про це в коментарі Gazeta.ua сказав лідер НУ-НС Микола Мартиненко.

"Є більше технічна, аніж політична проблема. Людям треба десь працювати та натискати кнопки. Ми на цьому - не сесійному - тижні обговоримо, як вийти із цієї ситуації: змінити чи розмір плакату, чи його місце розташування. Але всі виступають за те, щоби плакат залишався в залі", - зазначив він.

На початку сесії депутати із фракції НУ-НС розмістили на своїх місцях плакат із зображенням екс-міністра Юрія Луценка, а "бютівці" - Юлії Тимошенко, протестуючи проти їх ув`язнення.

Мартиненко зауважив, що всередині фракції НУ-НС проходять певні дискусії: "Куди ми один від одного подінемося?! Ми зустрічаємося в залі, проводимо наради", - додав депутат.

За словами політика, кожен бажаючий член фракції НУ-НС може написати заяву про вступ до партії "Фронт змін", і вона буде розглянута.

Говорячи про можливе входження до "Фронту змін" "регіоналів", він наголосив: "Серед багатьох тисяч членів Партії регіонів є розумні люди. Але, на жаль, щодо тих, хто в сесійній залі, є проблема".

Фото УНІАН