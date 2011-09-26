Міліція відпустила затриманих «свободівців»
Сьогодні буде прес-конференція
В Умані випустили всіх членів ВО Свобода, яких затримали раніше під час проведення забороненої акції Умань без хасидів.
Про це повідомляють члени цієї партії.
За інформацією членів партії, вже випущені з Уманського міськвідділу всі 60 затриманих членів ВО Свобода, передаєТСН.
З їхніх слів, всі затримані написали пояснювальні і на них складаються протоколи, деякі отримують повістки в суд за різними статтями або в міськвідділ на понеділок. Серед затриманих були і неповнолітні.
Також вже випущений з міськвідділу Юрій Ботнар, керівник прес-служби Черкаської облорганізації ВО Свобода.
У понеділок, 26 вересня, об 11:30 в Уманському міськвідділі один з керівників Черкаського УВС дасть прес-конференцію з приводу недільних подій в Умані.
У міліції підтвердили, що вказані раніше заборонені предмети у членів ВО Свобода вилучалися.