Міліція відпустила затриманих «свободівців»

В Умані випустили всіх членів ВО Свобода, яких затримали раніше під час проведення забороненої акції Умань без хасидів.

Про це повідомляють члени цієї партії.

За інформацією членів партії, вже випущені з Уманського міськвідділу всі 60 затриманих членів ВО Свобода, передаєТСН.

З їхніх слів, всі затримані написали пояснювальні і на них складаються протоколи, деякі отримують повістки в суд за різними статтями або в міськвідділ на понеділок. Серед затриманих були і неповнолітні.

Також вже випущений з міськвідділу Юрій Ботнар, керівник прес-служби Черкаської облорганізації ВО Свобода.

У понеділок, 26 вересня, об 11:30 в Уманському міськвідділі один з керівників Черкаського УВС дасть прес-конференцію з приводу недільних подій в Умані.

У міліції підтвердили, що вказані раніше заборонені предмети у членів ВО Свобода вилучалися.